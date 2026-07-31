Akyazı’da Gebe Okulu açıldı

​​​​​​​İlçe Sağlık Müdürlüğünün yeni açışı yapılan hizmet binasında “Gebe okulu” çalışmalara başladı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünün yeni açışı yapılan hizmet binasında “Gebe okulu” çalışmalara başladı.

Anne adaylarını gebelik, doğum, lohusalık ve yeni doğan bakımı hususlarında bilinçlenmelerini sağlamak, fiziksel ve ruhsal açıdan doğuma hazırlamak gibi önemli görevler üstlenen Gebe Okulu, yukarıda sıralanan konularla ilgili olarak çalışmalarına başladı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri anne adaylarının okullarına gelmeleri için davette bulunuyor.

Gebe Okulunda görevliler ayrıca gebelik süreci, doğum öncesi ve sonrası bakım, emzirme, bebek bakımı, gebelikte doğru beslenme ve egzersiz gibi konularda da geniş bilgiler verilecek.

İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Şeyda Tok, hizmet vermeye başlayan “Anne adaylarımızı gebe Okulumuza bekliyoruz” açıklaması yaptı.