Şehit Mehmet Çelik Camii’nin Temeli Törenle Atıldı

Akyazı İnönü Mahallesi'nde yapımına başlanan Şehit Mehmet Çelik Camii’nin temeli dualarla atıldı.
Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'nde 750 kişi kapasiteli 450 M2 ve çift minareli Şehit Mehmet Çelik Camiinin temeli bugün dualar eşliğinde temeli atıldı.
Dernek başkanı Halim Sağlam ve yardımcısı Ümit Kahraman yaptığı açıklamada katılım gösterenlere teşekkür ederken yardımlarını beklediklerini belirtti.
Temel atma törenine Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Sakarya il Müftüsü Mehmet Aşık, ilçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye Başkan yardımcıları, oda başkanları, STK'lar, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yapılan açıklamada tüm hayırseverlerden yardım bekledikleri belirtildi.