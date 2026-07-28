Akyazı'da Bir Haftada 164 Ünite Kan Bağışı Toplandı

​​​​​​​Türk Kızılay Akyazı Şubesi ile Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğinde geçtiğimiz hafta Akyazı'nın farklı noktalarında düzenlenen kan bağışı kampanyaları, vatandaşların yoğun ilgisiyle tamamlandı.

Türk Kızılay Akyazı Şubesi ile Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğinde geçtiğimiz hafta Akyazı'nın farklı noktalarında düzenlenen kan bağışı kampanyaları, vatandaşların yoğun ilgisiyle tamamlandı. Üç ayrı noktada gerçekleştirilen organizasyonlarda toplam 164 ünite kan bağışı alındı.

Akyazı Meydanı'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasında 54 ünite, Akyazı Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 56 ünite ve Küçücek Mahallesi'nde düzenlenen kampanyada ise 54 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağışı kampanyalarına gönüllü olarak katılarak hayat kurtarmaya katkı sağlayan tüm bağışçılara teşekkür eden Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, kan bağışının yalnızca birkaç dakikalık bir işlem olmasına rağmen birçok insan için umut olduğunu vurguladı.

Başkan Mustafa Birincioğlu yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta düzenlediğimiz üç ayrı kan bağışı organizasyonunda vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılık bizleri son derece mutlu etti. Toplam 164 ünite kan bağışıyla birçok hastaya umut olacak değerli bağışçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kanın tek kaynağı insandır ve düzenli kan bağışı hayati önem taşımaktadır. Bu anlamlı dayanışmaya destek veren tüm hemşehrilerimize, gönüllülerimize ve organizasyonların gerçekleşmesine katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Akyazı Şubesi, düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyalarıyla toplumda gönüllü kan bağışı bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.