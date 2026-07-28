Uzunçınar Mahallesi Doğalgaza kavuşmayı bekliyor

​​​​​​​Akyazı’ya bağlı Uzunçınar Mahallesi devam etmekte olan çalışmaların tamamlanmasını ve bir an önce doğalgaza kavuşmayı bekliyor.

Akyazı’ya bağlı Uzunçınar Mahallesi devam etmekte olan çalışmaların tamamlanmasını ve bir an önce doğalgaza kavuşmayı bekliyor.

Doğalgaz şirketi olan AKSA’nın Akyazı belediyesi ile kurduğu işbirliği sonucu başlatılan çalışmalar tempolu bir şekilde devam ediyor.

Sürmekte olan çalışmaları Mahalle Muhtarı Sedat Güzel’le birlikte inceleyen Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, ova mahallerimizi doğalgazla buluşturmaya devam ediyoruz açıklaması yaptı.

Mahalle Muhtarı Sedat Güzel’de ç alışmaların hızlı bir şekilde sürdüğüne dikkat çekti, hem AKSA yöneticilerine hem de kendilerine bu ziyareti gerçekleştiren ve çalışmaları yerinde inceleyen belediye başkanı Bilal Soykan’a teşekkür etti