Akyazı CHP teşkilatı toplu istifa ederek Yeni Partiye katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Akyazı İlçe teşkilatında beklenen istifa gerçekleşti.

Toplu şekilde istifa eden yönetim bundan sonra siyasi faaliyetlerini. Yeni Parti saflarında devam edeceklerini belirttiler.

İstifa sonrası yapılan açıklama şöyle:

BASIN AÇIKLAMASI

Akyazı, 29 Temmuz 2026

Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi Akyazı İlçe Teşkilatı olarak partimizden topluca istifa ettiğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Yıllardır bu teşkilatta emek verdik; ancak bu emeğin, örgüt iradesinin ve demokratik değerlerin artık karşılık bulmadığı bir noktaya gelinmiştir. Attığımız adım kişisel bir tercih değil, inandığımız ilkelerin gereğidir.

Bundan sonra mücadelemizi, Sayın Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ PARTİ saflarında sürdüreceğiz. Yolumuz da, sözümüz de Sayın Özgür Özel'in yanındadır. Halkımızın ve yol arkadaşlarımızın ortak geleceği için yeni bir yol açıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.