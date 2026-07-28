Babadan Oğula Geçen Meslekler

​​​​​​​Babadan Oğula geçen çok s ayıda meslek vardır. Mesela Tarım işçiliği, şoförlük dahil olmak üzere birçok meslek babadan oğlu geçer. Ayakkabıcılık ile Yazı işleri de o mesleklerden birkaçıdır.

Babadan Oğula geçen çok s ayıda meslek vardır. Mesela Tarım işçiliği, şoförlük dahil olmak üzere birçok meslek babadan oğlu geçer. Ayakkabıcılık ile Yazı işleri de o mesleklerden birkaçıdır.

Bilindiği gibi ayakkabıcılık zor sanatkarlıklardan biridir. Ömercikler Mahallesinde yer alan Cemalettin Anıl da 70 yıldan beri bu sanatla uğraşmaktadır. Yeni ayakkabı yapmakta, eskileri tamir etmekte ve ayakkabı boyama işlerini yapmaktadır.

Bugünlerde sağlık nedeniyle evinde istirahat ediyor. İşini ise aynı dükkanda oğlu Coşkun Anıl yürütüyor. O da 12 yaşındayken çırak olarak başladığı bu meslekte şimdi usta konumundadır. 46 yıldır ayakkabıcılık yapan Coşkun Anıl, mesleğin kaybolmakta olduğu, hazır ayakkabıcılığın kendi işlerini vurduğunu söylüyor. Para kazanamıyoruz ama baba mesleğini sürdürmeye çaba gösteriyoruz diyor.

Bir diğer babadan öğrendiklerini sürdüren yazı işlerini yapan Ali Osman Ayvaz geliyor. O da 1989 yılına kadar yaklaşık 60 yıl yazı işleri işini yapan Mustafa Ayvaz’dan sonra aynı işi oğlu Ali Osman Ayvaz yürütüyor.

37 yıldır baba mesleğini devam ettiren Ali Osman Ayvaz, zor bir iş. Herkes kolay kolay yapamaz. Ben ise babamdan öğrendiklerimi günün şartlarına göre yapmaya çalışıyorum diyor ve mesleği zor da olsa bundan sonra da devam ettireceğini söylüyor.