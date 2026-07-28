Camilerimizi Kursiyer Öğrenciler Dolduruyor

Okulların kapanması ve yaz tatiline girilmesi nedeniyle başlatılan kuran kursları tüm hızıyla sürüyor. Camilerimiz kursiyer öğrencilerin sesleri ile adeta cıvıl cıvıl oldu.

Okulların kapanması ve yaz tatiline girilmesi nedeniyle başlatılan kuran kursları tüm hızıyla sürüyor. Camilerimiz kursiyer öğrencilerin sesleri ile adeta cıvıl cıvıl oldu.

Akyazı Kuzuluk Merkez cami de kurs açan camilerimizden biri. Caminin hocası Necati Güven tarafından okutulmakta olan kurslarda kursiyerler hem Kuran öğrenmeye çalışıyorlar, hem de hocaları Necati Güven’den dini bilgiler öğrenip uygulamasını yapıyorlar.

Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek olan açtıkları kurslarına katılan kursiyerlerden bir hayli memnun olduklarını söyleyen cami hocası Necati Güven, kurslarına katılan kursiyerlere ve onları camilerine gönderen ebeveynlerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Okulların kapanması ve yaz tatiline girilmesi nedeniyle başlatılan kuran kursları tüm hızıyla sürüyor. Camilerimiz kursiyer öğrencilerin sesleri ile adeta cıvıl cıvıl oldu.

Akyazı Kuzuluk Merkez cami de kurs açan camilerimizden biri. Caminin hocası Necati Güven tarafından okutulmakta olan kurslarda kursiyerler hem Kuran öğrenmeye çalışıyorlar, hem de hocaları Necati Güven’den dini bilgiler öğrenip uygulamasını yapıyorlar.

Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek olan açtıkları kurslarına katılan kursiyerlerden bir hayli memnun olduklarını söyleyen cami hocası Necati Güven, kurslarına katılan kursiyerlere ve onları camilerine gönderen ebeveynlerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.