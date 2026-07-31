Müdürden Müdüre ziyaret

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, Akyazı’ya gelerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ı ziyaret etti.

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, Akyazı’ya gelerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ı ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Müdürler, kendi İlçeleri ile ilgili olarak karşılıklı bilgiler verdiler ve bu tür ziyaretlerin karşılıklı olarak devam ettirilmesi kararını da aldılar.

Ziyaret sonrası açıklama ev sahibi konumundaki Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’dan geldi. Can, yapılan bu ziyaret bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Ziyarette Müdürler olarak İlçelerimizde Eğitimimizin kalitesini nasıl yükseltirizi konuştuk ve birlikte işbirliği yapma kararı da aldık dedi ve misafir İlçe Milli Eğitim Müdürüne bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum dedi.