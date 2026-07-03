​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın son durağı Sağlık Fakültesi oldu. Can, Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesine Dekan olarak atanan ve atanmasıyla birlikte görevine başlayan Prof. Dr. Feride Taşkın Yılmaz’a “hayırlı olsun” ziyareti yaptı.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın son durağı Sağlık Fakültesi oldu. Can, Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesine Dekan olarak atanan ve atanmasıyla birlikte görevine başlayan Prof. Dr. Feride Taşkın Yılmaz’a “hayırlı olsun” ziyareti yaptı.

Bu ziyarette konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, eğitimde işbirliği şarttır. Bunu gerçekleştirdiğimizde aşılamayacak engel olamaz açıklaması yaptı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanından bu konuya destek vermesini istedi.

Dekan Yılmaz’da yapılan ziyaret için Hasan Can’a teşekkür etti ve bende aynı fikirdeyim. İşbirliği daima güzel sonuçlar verir açıklaması yaptı.

Bu ziyarette Dekan yardımcısı Doç. Dr. Aylin Bilgin ve Dr. öğretim üyesi Halil Türktemiz, Hemşirelik bölüm başkanı Prof. Dr. Gülzade Uysal ile Fakülte ve Sağlık Hizmetleri MYO sekreteri Yusuf Şahinoğlu’da dekanları Prof. Dr. Feride Taşkın Yılmaz’a eşlik ettiler.