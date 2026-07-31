Akyazı’da trafik kazaları ve Operasyonlar

​​​​​​​Kuzuluk Işıklar bölgesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın hızıyla iki otomobilde takla attı.

Kuzuluk Işıklar bölgesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın hızıyla iki otomobilde takla attı.

Edinilen bilgilere göre D-140 Karayolu Kuzuluk Işıklar mevkiinde A.Y. yönetimindeki 16 AİU *** plakalı otomobil ile B.K. yönetimindeki diğer otomobil çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle her iki aracın da takla atmasıyla sürücüler A.Y. ve B.K. ile araçların içinde olan E.A. ve Z.Y. yaralandılar.

Yapılan ihbar üzerine Sağlık, İtfaiye ve Jandarma kaza mahalline geldiler. Yaralılar Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Jandarma’da kazayla ilgili soruşturmasını başlattı.

Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına ilişkin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçerdi.

Akyazı Ömercikler Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda 41 gram amfetamin, 185 gram bonzai, 200 adet sentetik ecza hapı ve 1 gramda kubar esrar ele geçirildi.

Ayrıca, yine aynı aramalarda uyuşturucu kullanma aparatı, 1 öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 4 bin liranın üzerinde Tl. ve 35 Rus rublesi nakit parada ele geçirildi.

Operasyon neticesinde gözaltına alınan şüpheli Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Mahkeme tarafından tutuklandı.

D-140 Karayolu Bedilkazancı Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, bisikletliye çarpmamak için ani manevra yapan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aştı ve şarampole girdi. Bu sırada bisikletlide bisikletinden yeri düştü ve yaralandı.

Olay Mahalline gelen sağlık ekibi bisikletliye ilk müdahalesini yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırarak bisikletlinin tedavisini

gerçekleştirdi. Jandarma da kazayla ilgili soruşturma başlattı.