MİLLİ GÜREŞÇİ KAMİL ÖZDAĞ YARIN SABAH KALP AMELİYATI OLUYOR

Akyazı’nın yetiştirdiği önemli yeteneklerden biri olan Milli güreşçimiz Kamil Özdağ kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Kamil Özdağ’ın yapılan muayenesinde kalp damarlarındaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olması gerektiği açıklandı.
Ameliyatın 13 Kasım 2024 Çarşamba günü Sakarua Eğitim araştırma hastanesinde saat 09.00 yapılacağı öğrenildi.
Kamil Özdağ’ın ailesi ameliyat öncesi ve sonrasında Özdağ’ın sağlığı göz önüne alınarak ziyaretçi kabul edilmeyeceğini bildirdi.
Akyazı’da sevilen bir isim olan Kamil Özdağ’a şimdiden geçmiş olsun diyor acil şifalar diliyoruz.