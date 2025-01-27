KÜÇÜCEKLİ YAZIKSIZ AİLESİ YASTA

İlçemiz Kücücek mahallesi halkından Veysel ,merhum Osman, merhum mehmet ,merhum Mustafa Yazıksız ‘ın kardeşleri ,Tayfun ,Gültekin, Erol Yazıksız'İn babaları Bünyamin Yeşilyurt ,Cihan Eminoğlu ,Yakup Yıldırım ve Ali Altıntaş İn kayınpederleri Hasan Yazıksız vefat etti.
Hasan Yazıksız tıkanan su kanalını açmak isterken kanala düşüp hayatını kaybetmişti.
Cenazesi bugün Küçücek merkez camiinde kılınacak öğlen namazına mütakip Küçücek aile mezarlığına defnedildi.
Merhuma Cenab’ı Allah’dan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun.
Oğlu: Erol yazıksız 05348951597