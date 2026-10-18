23 YAŞINDAKİ KAS HASTASI HALİL CAN GÜLŞEN HAYATINI KAYBETTİ

​​​​​​​Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki kas hastası Halil Can Gülşen, dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki kas hastası Halil Can Gülşen, dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

ün akşam saatlerinde durumu ağırlaşan Halil Can, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Can’ın vefatı, Akyazı'yı yasa boğdu.

Akyazı ilesi Fatih Mahallesi’nde ikamet eden, güler yüzü ve örnek davranışlarıyla çevresinin sevgisini kazanan Halil Can’ın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Akyazı Kızılcıkorman Mahallesi halkından merhum Hacı Metin Gülşen'in torunu, Mehmet Gülşen'in oğlu, Halil Can Gülşen’in cenazesi bugün öğle namazı sonrası Akyazı ilçe müftüsü Kamil Özcan Demir tarafından kıldırılan caneze namazının ardından Kızılcıkorman Mahallesi mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merhum Halil Can’a Allah’tan rahmet takınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Bizim Akyazı