İhsan Aşçıoğlu Dualarla toprağa verildi

Akyazı Yunus Emre Mahallesi halkından, Akyazı Belediyesinden emekli Ömer Aşçıoğlu'nun kardeşi, İhsan Aşçıoğlu dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
İlçemiz Yunus Emre Mahallesi halkından, Belediyemizden emekli Ömer Aşçıoğlu'nun kardeşi, İsmail ve Yaşar Aşçıoğlu'nun abileri, İrfan Yaşar Aşçıoğlu'nun babası, İhsan Aşçıoğlu vefat etti.
Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Merkez Aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI