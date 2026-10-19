İNÖNÜ ANA, İLK VE ORTAOKULUNDAN EN BÜYÜK HAYIR KERMESİ

Akyazı İnönü Anaokulu Müdürlüğü, İnönü İlkokulu Müdürlüğü İnönü Orta Okulu Müdürlüğü işbirliği ile kermes düzenliyor.

Akyazı İnönü Anaokulu Müdürlüğü, İnönü İlkokulu Müdürlüğü İnönü Orta Okulu Müdürlüğü işbirliği ile kermes düzenliyor. İnönü İlkokulu Müdürü Fetih Çabukoğlu konu ile ilgi şu açıklamayı yaptı.

“Akyazı İnönü Anaokulu İnönü İlkokulu İnönü Ortaokulu olarak Akyazı'nın en büyük hayır kermesini düzenliyoruz. 21 Ekim Çarşamba günü okulumuz bahçesinde yapılacak olan hayır kermesimize tüm Akyazı halkını bekliyoruz.”

Kermesin gelirinin okuldaki eğitim öğretim faaliyetlerinin en güzel bir şekilde yapılabilmesi için gerekli olan maddi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı öğrenildi.