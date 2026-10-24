ASAKYAZISPOR’A SON DAKİKA ŞOKU 2-2

​​​​​​​BAL Liginin Sakarya temsilcilerinden As Akyazıspor kendi sahasında karşılaştığı Karamürsel spor ile son dakikaya kadar üstün götürdüğü maçta 85. Dakikada yediği golle

BAL Liginin Sakarya temsilcilerinden As Akyazıspor kendi sahasında karşılaştığı Karamürsel spor ile son dakikaya kadar üstün götürdüğü maçta 85. Dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Yalova bölgesi hakemlerinden Zeki Yasin Bafral’ın yönettiği maça hızlı başlayan As Akyazı üstüste yaptığı ataklarla rakip kaleyi abluka altına aldı. 10. Dakikada Karamürsel ceza alanındki karambolde Taha Kızıltaş önüne düşen topa çok sert vurdu1-0 öne geçti.

26. dakikada Karamürselspor Baran Cengiz’in ayağından beraberliği sağlayan golünü attı.

Dakika 33. As Akyazıspor Mert Sarı Karamürsel ceza alanı içinde yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi. Takımını 2-1 öne geçirdi. İlk yarının son anlarında Karamürsel kalesine gönderilen top kale çizgisini geçmesine rağmen kale içinden çevrilen bu topu tespit edemeyen yan hakem As Akyazısporu bir golden etti.

İlk yarı 2-2 bitti.

2. yarı kıran kırana bir mücadele ile başladı. As Akyazıspor eline geçirdiği fırsatlardan yararlanamadı.

Maçın As Akyazısporun 2-1 galibiyeti ile bitmesi beklenirken

85 dakikada Efe Karaca orta sahadan ileri atılan bir topla Akyazıspor ceza alanına girdi. 6 pas çizgisinden çektiği sert şut Akyazı filelerine takıldı. 2-2

Maçın 2. Yarısında bir pozisyonda As Akyazısporlu Futbolcu ile çarpışan maçın Bayan yan hakemi Müzeyyen Demir kısa bir sakatlık geçirdi. Kendisine yapılan müdahale sonuca ayağa kalktı ve maça devam etti.