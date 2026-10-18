AKYAZI'LI KARATECİMİZ SARE KAYA DÜNYA 3.SÜ OLDU

​​​​​​​Polonya'daki Dünya Karate Şampiyonası'nda milli sporcumuz Sare Kaya 3.lük maçında Yunanlı rakibini 4-3 mağlup ederek Dünya 3.'sü oldu.

Polonya'daki Dünya Karate Şampiyonası'nda milli sporcumuz Sare Kaya 3.lük maçında Yunanlı rakibini 4-3 mağlup ederek Dünya 3.'sü oldu.

Polonya’da düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası’nda Akyazı’nın gururu milli sporcumuz Sare Kaya, muazzam bir başarıya imza atarak Dünya üçüncüsü oldu.

Polonya’da bu yıl 14.’sü gerçekleştirilen ve 114 ülkeden 2 bin 024 sporcunun katıldığı dev organizasyonda ay-yıldızlı formayla mücadele eden Akyazı Boybeyi Spor Kulübü sporcusu Sare Kaya, tüm Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

Yunan Rakibini Devirdi, Bronz Madalyayı Kaptı

Ümit, Genç ve U21 kategorisi bayanlar +61 kilogramda tatamiye çıkan başarılı karateci Sare Kaya, zorlu rakiplerini geride bırakarak üçüncülük maçına adını yazdırdı. Madalya mücadelesinde Yunan rakibi karşısında etkili bir performans sergileyen milli sporcumuz, sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrılarak dördüncülük yerine Dünya 3.’lüğü derecesini elde etti.