Ömür dediğin nedir

Bir söz yazarı bakın neler yazmış“ Bir geldi geçti her şey boş her şey yalan. Var mı bu dünyada ebedi baki kalan. Ömür dediğin dalda bir kuru yaprak. Bin senede yaşasan son durak kara toprak”

Güzel yazılmış bir söz. Bende, çok sevmeyi bilen ve saygıda kusur yapmayan, bu dünyaya 3 kız ve iki erkek evladı bırakan benim için çok değerli dayım merhum dayım Emniyet emekli Müdürü İrfan Özhan’ın eşi Meliha (Yüksel) Özhan’ı (Kabıpha/Hendek Çakallık Köyünden olan) yengemizi kaybetmenin derin üzüntüsünü kardeşimle birlikte yaşadık.

O sevdiğimiz yengemizin cenaze namazını İstanbul Üsküdar’daki Şakir’in Camiinde kıldık ve Üsküdar da ki mezarlığa dayımızın yanına defnettik ve böylece dayımızı mutlu ettik.

Yengem o çok sevdiği eşine ve yüce Mevlamıza kavuştu ama bizi üzüntü içinde, çocuklarını da öksüz bıraktı. Ne yapılabilir ki, Yüce Mevlam öyle istemiş.

Yengemize Allah’ımızdan rahmetler diliyoruz. Mekanı cennet olsun demeyi asla ihmal etmiyoruz.