ŞEREFİYELİ TAŞKIN AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

İlçemiz Şerefiye Mahallesi halkından, Akyazı esnaflarından, Abdullah, Hasan, Abdurrahman Taşkın’ın babaları; Muharrem, Hüseyin ve Ali Taşkın'ın abileri, eski muhtar Mehmet Taşkın'ın amcasının oğlu Muhammer Taşkın vefat etti.
Cenazesi Şerefiye Mahallesi Camii'nde kılınan öğlen namazı ve ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şerefiye aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çok sayıda siyasetçi, bürokrat, iş insanı, talebeleri ve yakınları katılarak Taşkın ailesinin acısını paylaştı.
Merhum Muammer Taşkın’a Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI
Taziye : Oğlu Abdullah TAŞKIN 05322200770