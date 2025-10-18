  • Anasayfa
Giriş Tarihi : 18-10-2025 19:24

KAZANCI HALKINDAN KILIÇ KARDEŞLERİN ANNE ACISI

Bedil kazancı halkından rahmetli Mustafa Kılıç'ın eşi Mümin, Hikmet ve rahmetli Nedri Kılıç'ın anneleri, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Kahraman’ın  yengesi  Nazmiye Kılıç vefat eti.

Akyazı İlçesi Bedil Kazancı Mahallesi bir çınarını daha kaybetti.

98 Yaşında hayatını kaybeden Nazmiye Kılıç’ın cenazesi Bedil Kazancı mahallesi camiinde kılınan öğlen namazı cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Merhumeye Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

Taziye :  Torunu; Agah KILIÇ 05334243060

