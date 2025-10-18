KAZANCI HALKINDAN KILIÇ KARDEŞLERİN ANNE ACISI

Akyazı İlçesi Bedil Kazancı Mahallesi bir çınarını daha kaybetti.
Bedil kazancı halkından rahmetli Mustafa Kılıç'ın eşi Mümin, Hikmet ve rahmetli Nedri Kılıç'ın anneleri, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Kahraman’ın yengesi Nazmiye Kılıç vefat eti.
98 Yaşında hayatını kaybeden Nazmiye Kılıç’ın cenazesi Bedil Kazancı mahallesi camiinde kılınan öğlen namazı cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Merhumeye Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI
