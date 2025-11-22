Kaza kurbanı Aynur Şahin dualarla toprağa verildi

Akyazı Reşadiye mevkiinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Aynur Şahin Seyfeler mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Akyazı Cumhuriyet Mahallesi halkından merhum Murat Şahin’in eşi, ümit Şahin’in annesi, serhat Çavuşoğlu ve Oğuzhan Baş’ın kayınvalidesi Aynur Şahin geçirdiği trafik kazası sonrası vefat etmişti.
Cenazesi Cevat Ayhan kubbeli yeni camide Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seyfeler aile mezarlığına dualarla toprağa verildi.
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınları ve sevfenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI