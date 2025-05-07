İYİYAZICI AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

​​​​​​​Emekli Polis Memuru ve CHP Akyazı İlçe eski başkanı Mustafa İyiyazıcı’nın kızı, Fatih İyiyazıcı’nın ablası, Cemal Yeşilyurt’un eşi Bahar İyiyazıcı Yeşilyurt hastalığa bağlı olarak vefat etti.

Emekli Polis Memuru ve CHP Akyazı İlçe eski başkanı Mustafa İyiyazıcı’nın kızı, Fatih İyiyazıcı’nın ablası, Cemal Yeşilyurt’un eşi Bahar İyiyazıcı Yeşilyurt hastalığa bağlı olarak vefat etti.

Cenazesi bugün Akyazı Hasanbey Mahallesi caminde kılınan ikindi namazı sonrası aile mezarlığına defnedildi.

Düzenlenen cenaze törenine Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, CHP MKYK üyesi Ecevit Keleş, CHP İl başkanı Oğuzcan Curoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır ve yönetim kurulu üyeleri ile kalabalık bir cemaat katıldı. Sapanca Belediye başkanı Nihat Arda Şahin’de cenazeye çelenk gönderdi.

Kızının ölümünden ötürü bir hayli üzgün olduğu gözlenen CHP İlçe eski başkanı Mustafa İyiyazıcı, gerek bizzat gelerek cenazelerine katılan, sosyal medya hesapları üzerinden acılarını paylaşan, telefonla başsağlığı dileğinde bulunanlara teşekkür etti ve haklarını helal etmelerini istedi.