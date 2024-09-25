Akyazı Asayiş
Giriş Tarihi : 25-09-2024 22:43

İNTİHAR  EDECEĞİM DEDİ VE KENDİNİ ASTI

​​​​​​​Edinilen bilgilere göre, Akyazı’da yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunları olan 24 yaşındaki Berke Sarıgül, arkadaşına intihar edeceğine dair mesaj yolladı.

İNTİHAR  EDECEĞİM DEDİ VE KENDİNİ ASTI

Edinilen bilgilere göre, Akyazı’da yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunları olan 24 yaşındaki Berke Sarıgül, arkadaşına intihar edeceğine dair mesaj yolladı.

Paniğe kapılan genç, arkadaşına ulaşamayınca durumu annesine bildirdi.

Yapılan aramalarda gencin odunlukta kendini iple astığı ve hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Gencin ağabeyi de 5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucunda vefat etmişti.

İkinci evladını da kaybeden acılı anne fenalaşarak Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

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