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Akyazı Asayiş

İNTİHAR EDECEĞİM DEDİ VE KENDİNİ ASTI

Akyazı Asayiş 28 OKUNMA

İNTİHAR EDECEĞİM DEDİ VE KENDİNİ ASTI

​​​​​​​Edinilen bilgilere göre, Akyazı’da yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunları olan 24 yaşındaki Berke Sarıgül, arkadaşına intihar edeceğine dair mesaj yolladı.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Edinilen bilgilere göre, Akyazı’da yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunları olan 24 yaşındaki Berke Sarıgül, arkadaşına intihar edeceğine dair mesaj yolladı. Paniğe kapılan genç, arkadaşına ulaşamayınca durumu annesine bildirdi. Yapılan aramalarda gencin odunlukta kendini iple astığı ve hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Gencin ağabeyi de 5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucunda vefat etmişti. İkinci evladını da kaybeden acılı anne fenalaşarak Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.