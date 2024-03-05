İLÇE SAĞLIK İLKOKULLARDA İŞİTME TARAMASI ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

Her çocuğun işitebilmesi ve konuşmayı öğrenebilmesi, onun en temel hakkıdır. İşitme kayıpları, çocuğun ana diline özgü sesleri oluşturarak konuşmasını geciktiren ve bozan en önemli faktördür. İşitme kaybıyla

Çatalköprü İlkokulunda düzenlenen etkinlikte Sağlık Bakanlığı çalışma programı çerçevesinde konu ile ilgili şu görüşler paylaşıldı.

Her çocuğun işitebilmesi ve konuşmayı öğrenebilmesi, onun en temel hakkıdır. İşitme kayıpları, çocuğun ana diline özgü sesleri oluşturarak konuşmasını geciktiren ve bozan en önemli faktördür. İşitme kaybıyla doğan ya da doğum sonrası dönemde işitme kaybı olan çocukların erken dönemde tespit edilmesi, uygun tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının yapılması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Yenidoğan İşitme Taraması Programı’ yürütülmektedir. Bu program sayesinde, işitme kaybı yaşayan çocukların sosyal, bilişsel ve dil gelişimleri olumsuz olarak etkilenmeden,

en uyumlu şekilde topluma karışmalarının sağlanması, sağlık personeli ile toplumun bu konuda duyarlılığının ve bilinç düzeyinin artması amaçlanmaktadır.

İşitme sadece bebeklik döneminde değil çocukluk döneminin her evresinde büyük bir öneme sahiptir. İşitme kayıpları enfeksiyonlar, travmalar ve progresif işitme kaybı yapan genetik hastalıklara bağlı olarak doğum sonrası dönemde de ortaya çıkabilmektedir. İşitme, eğitim ve iletişim için en önemli bileşendir. Okul döneminde daha da önemli hale gelmektedir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl ilkokul 1.sınıf öğrencilerine ‘Okul Çağı İşitme Tarama Programı’ kapsamında işitme tarama testi uygulanmaktadır.

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’ne dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte hemşire Seda Tekin’in “Kulak ve işitme sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?” ve “Okul Çağı Dönemde İşitme Tarama

Programı” konulu sunumuna, işitme engelliler eğitmeni Züleyha Kut işaret dili ile eşlik etti. Sunumun ardından

ilkokul 1.sınıf öğrencilerine işitme tarama testleri yapılarak pelüş kulaklık hediye edildi.

Çatalköpü Şehit Polis Ahmet Çondul İlkokulunda düzenlenen etkinliğe Akyazı Belediye Başkan Yrd. Mehmet ÖZTÜRK, İl Sağlık Müdürlüğü ÇKÜS Daire Bşkanı Uzm. Dr.Neşe AŞICI ve ekibi, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep ÖZDEMİR ve Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Şeyda TOK katıldı.