Hedefimiz iyi futbol oynamak ve maçları kazanmaktır.

​​​​​​​Spor hayatı başarılarla dolu, görev olarak üstlendiği her işin üstesinden azmi ve çalışkanlığı ile kalkmasını bilen ve As

Spor hayatı başarılarla dolu, görev olarak üstlendiği her işin üstesinden azmi ve çalışkanlığı ile kalkmasını bilen ve As Akyazıspor’un çiçeği burnunda yeni teknik direktörü İbrahim Altıntaş “ Bizim amacımız iyi futbol oynamak ve oynadığımız maçları kazanıp bir üst lige çıkmaktır. Futbolcularımız ve bütün arkadaşlarımla birlikte bu amaç için çalışıyoruz” açıklaması yaptı.

Geride bıraktıkları maçı kazanmakla önemli bir iş başardıklarını söyleyen teknik direktör Altıntaş, şu anda takımımız yüzde 60 seviyelerinde oynuyor. Bu rakamı yüzde 80 veya daha üst sıralara çıkardığımızda çok daha iyi olacağız diyerek sözlerine şöyle devam etti. “ Takımımız genç ve dinamik. Bazı eksiklerimiz var. Onları da giderdiğimizde güzel bir takım oluşturmuş olacağız. Amacımız elbette ki bir üst ligdir. Çünkü biz zaten 3.ligden gelmiş bir takımız. 100 bin nüfuslu Akyazı’mıza da bu yaraşır. Hepimiz bu bilinç içindeyiz “dedi.

Alt yapıya önem verdiklerin, yönetimle ve futbolcuları ile iyi ilişkiler içinde oldukların belirten teknik direktör İbrahim Altıntaş, dışarıdan futbolcu alma yerine As Akyazıspor olarak yetiştirdiğimiz futbolcularımızı dışarıya satmaktır. Bunu başardığımızda ve dışarı gönderdiğimiz futbolcuların patenti bizde olduğu müddetçe bizi kimse deviremez. Bu konuda Akyazı’mızın diğer takımlarına da çağrıda bulunuyorum ve diyorum ki, “ışık gördüğünüz futbolcularınızı dışarıya değil bize getirin” dedi ve sporseverler de bizi çok iyi yerlerde görsün açıklaması yaptı.

As Akyazısporun çok iyi ve futboldan anlayan bir taraftar grubunun olduğuna da dikkat çeken Altıntaş, iyi bir koro şefi bulduğumuzda o seyirci hem kendisi coşacak, hem de futbolcularımıza itici güç olacaktır. Böylece bizde iyi çalıştığımız ve oynadığımız takdirde başarı da kendiliğinden gelecektir. Ben bu görüşteyim diyerek açıklaması tamamladı ve bütün takımlara da başarılar dilemeyi de ihmal etmedi.