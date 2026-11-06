Özel öğrenciler başkanı ziyaret etti

Akyazı Geliş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Belediye başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ettiler.

Akyazı Geliş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Belediye başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ettiler.

Yönetici Sevinç Özer, Merkezin kurucularından olan Kerem Tan ve öğretmenler Zekiye Aydın ile Büşra Demir’in nezaretinde belediye başkanını ziyaret eden özel öğrenciler, başkana sordukları sorularla adeta terlettiler.

Belediye başkanı Bilal Soykan, öğrencilerimizin derslerine iyi çalıştıklarını görüyorum, sordukları sorular gayet iyiydi ve bende onların o sorularına verdiğim cevaplar herhalde hem öğrencilerimizi hem de öğretmenlerimizi tatmin etmiştir diye düşünüyorum dedi ve ziyaret için teşekkür etti.