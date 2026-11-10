AKYAZI İLÇE SAĞLIK:”Anne ve Bebek Sağlığı İçin Yanlarındayız!”

​​​​​​​Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Gebe Eğitim Birimimiz tarafından ilçemizde doğum yapmış annelere yönelik lohusa ev ziyaretleri gerçekleştirildi.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Gebe Eğitim Birimimiz tarafından ilçemizde doğum yapmış annelere yönelik lohusa ev ziyaretleri gerçekleştirildi.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Şeyda Tok’un da eşlik ettiği ziyaretlerde annelerimiz ve bebekleriyle bir araya gelinerek lohusalık dönemi, anne ve bebek sağlığı konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında, Akyazı Belediyesi tarafından hazırlanan bebek bakım paketleri annelerimize hediye edildi.

Anne ve bebek sağlığını desteklemek, ailelerimizin bu özel süreçlerinde yanlarında olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.