Tarihi su değirmeni de selden nasibini aldı

​​​​​​​Yalnız Kuzuluk’un ve Mahallelerinin değil, çevrenin de önemli derece de mısır, buğday ve diğer tahıl ürünlerini öğüten ve un ihtiyacını karşılayan Pala dayı lakaplı

Yalnız Kuzuluk’un ve Mahallelerinin değil, çevrenin de önemli derece de mısır, buğday ve diğer tahıl ürünlerini öğüten ve un ihtiyacını karşılayan Pala dayı lakaplı Selver Alkan’ın su değirmeni de aşırı yağışlar ve taşan derenin sel suyundan nasibini aldı.

Bir müddettir kapalı olan su değirmeni, pala dayının başlattığı çalışmalar sonrasında tekrar eski hüviyetine kavuşturuldu ve un öğütmeye başladı. Bu durum iş yeri sahibinden çok vatandaşları sevindirdi.

Kuzuluk Orta Mahalle sınırları içinde bulunan ve Kuzuluk’un tarihi ikinci su değirmeni olan pala dayının değirmeninin tekrar çalışmaya başlaması nedeniyle bir açıklama yapan pala dayı lakaplı Selver Alkan, eksiklerimizi giderdik ve unları öğütmeye başladık. Meydana gelen zarar nedeniyle beni arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten bata Mahalle Muhtarımız Murat Çakmakçı olmak üzere bütün komşularıma ve müşterilerime teşekkür ederim dedi.