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Vefat
Giriş Tarihi : 11-11-2026 00:28   Güncelleme : 11-11-2026 00:30

KONURALP İLKOKULU EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNDEN NECATİ EROL VEFAT ETTİ

​​​​​​​Akyazı Konuralp Mahallesi Halkından Konuralp İlkokulundan emekli olan Necati Erol Hayatını kaybetti.

KONURALP İLKOKULU EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNDEN NECATİ EROL VEFAT ETTİ

Akyazı Konuralp Mahallesi Halkından Konuralp İlkokulundan emekli olan Necati Erol Hayatını kaybetti.

Uzun bir süredir yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Necati Erol bugün öğleden sonra vefat etti.

Ayhan Erol’un babası, Emekli Öğretmen Dursun Erol, Mustafa ve İbrahim Erol’un amcaları, Mehmet ve Serhat Erol’un dedeleri olan Necati Erol’un cenazesi 11 Kasım 2026 Çarşamba günü Gazisüleymanpaşa camiinde kılınacak ikindi namazına müteakip süt fabrikası yanındaki aile kabristanlığında defnedilecek.

 

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