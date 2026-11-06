Çalışkan Muhtar

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı çalışkanlığı ile temayüz etmektedir. Nitekim mahallesinde bulunan camileri bağışlanan

Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı çalışkanlığı ile temayüz etmektedir. Nitekim mahallesinde bulunan camileri bağışlanan makinalar ve temin ettiği ilaçlarla dezenfekte çalışmasını bizzat kendisi yaptı.

Salgın hastalıkların zirve yaptığı şu günlerde kendinize çok dikkat edin, üşütmemeye özel gayret gösterin ve maskesiz dışarı çıkmayın uyarısında da bulunan Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, kalabalık ortamlara girmeyin, görüşmekte olduğumuz değerli insanlarla mesafeli durunuz, camiye girerken de evimizden seccade almayı ihmal etmeyin uyarısında bulunmayı da ihmal etmedi.