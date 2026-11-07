Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 07-11-2026 23:03   Güncelleme : 07-11-2026 23:40

ASAKYAZISPORUN MAÇI VAR

​​​​​​​BAL LİGİ Temsilcimiz ASAKYAZISPOR 8 KASIM 2026 Pazar günü evinde Devrek Belediyespor’u konuk edecek.

ASAKYAZISPORUN MAÇI VAR

BAL LİGİ Temsilcimiz ASAKYAZISPOR 8 KASIM 2026 Pazar günü evinde Devrek Belediyespor’u konuk edecek.

Maç saat 14.00 te suni çim sahada oynanacak. Kulüp yetkilileri tüm Akyazılı spor severleri maça davet etti.

 

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