63 yıllık lokanta kapandı

Akyazı’nın önemli lokantalarından biri olan Nihat ve Nadir Atacan kardeşler tarafından hizmete sokulan ve 63 yıllık maziye sahip lokanta kapandı.

Akyazı’nın önemli lokantalarından biri olan Nihat ve Nadir Atacan kardeşler tarafından hizmete sokulan ve 63 yıllık maziye sahip lokanta kapandı.

Müşterilerine iyi davranan, hoş görü sahibi olan, çevrede de ve meslekte çok sevilen efendiliği ile de temayüz etmiş ve kendini kanıtlamış Enver Atacan tarafından işletilmekte olan Kardeşler Lokantasının kapatılması, sürekli olarak o lokantada yemek yiyenler başta olmak üzere Akyazılıları derinden üzdü.

Bu lokanta açıldığı ilk günden itibaren garibanların lokantasıydı diyen Akyazılılar, kapanışın lokantanın bulunduğu binanın satılacak olmasından mı, yoksa piyasanın yaşamakta olduğu mali krizden etkilendiği için mi olduğunu öğrenemedik ama nedeni ne olursa olsun işyerinin kapanması üzüntü verici bir olaydır şeklinde değerlendirdiler.