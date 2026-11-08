ASAKYAZI GÜÇLÜ RAKİBİ DEVREKSPORU ELİ BOŞ GÖNDERDİ 2-1

Profesyonelliğe geçiş ligi (BAL) temsilcimiz Asakyazıspor konuk ettiği Devrekspor’u 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanıştı.

Saha: Akyazı suni çim

HAKEMLER: Murat Efe Liman-Derya Şentürk-Ertuğrul Baskın

ASAKYAZI: Namık Tugay-Doğukan- Volkan-Mert (Görkem)-Yusuf Efe S.-Yusuf Efe D.-Emir İslam( Mustafa)-Caner- Konuralp-İsmail (Eren )-Taha

ERDEKSPOR: Yalçın-Mustafa Kemal-Mustafa-Kaan(Görkem)-Gökay- Batuhan-Kaan-Arda-Doğukan-gökhan (Mert)

Profesyonelliğe geçiş ligi (BAL) temsilcimiz Asakyazıspor konuk ettiği Devrekspor’u 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanıştı.

Güzel bir havada oynanan maç hızlı başladı. İlk yarı Asakyazıspor’un üstünlüğü ile geçti. Takımımız bu yarıda ele geçirdiği 5 mutlak gollük pozisyondan yararlanamadı. Rakip Kaleye atılan şutlar ya kalecide kaldı ya da autla sonuçlandı.

45. Dakikada ceza alanımızdaki bir pozisyonda topu önünde bulan Kaan sert şutla takımını öne geçiren golü attı.

İlk yarı Devrekspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kocaeli Bölgesinden Murat Efe liman’ın yönettiği, Yardımcı hakemliklerini aynı bölgeden Derya Şanlıtürk ve Ertuğrul Baskın, 4.Hakem Alp Eren Ahmet’in yaptığı maçın ikinci yarısı oldukça zevkli ve çekişmeli geçti. Devrekspor skoru korumak Asakyazı beraberliği sağlamak için kıyasıya yarıştılar. Bu yarına gülen taraf Asakyazı oldu. Takım kaptanı Mert bir orkestra şefi gibi sahada basmadık yer bırakmadı. 57. Dakika ve 74. Dakikalarda ceza alanı dışından kaleye gönderdiği sert şutlarla ilk yarının kahramanı Yalçın’ı avladı. 2-1

Maçın bundan sonraki bölümlerinde başka gol olmayınca maç Asakyazspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu galibiyetle puanını 5 e çıkardı.