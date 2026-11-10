BÜYÜK ÖNDERİMİZİ MİNNET VE ŞÜKRANLA ANDIK

​​​​​​​Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Atatürk ölümünün 88. Yılında tüm yurtta, Dış temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Atatürk ölümünün 88. Yılında tüm yurtta, Dış temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle anıldı.

Akyazı’daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Bazı istenmeyen aksaklıkların da yaşandığı anma töreninde Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Garnizon Komutanı İstihkam Binbaşı Osman Kılıçoğlu Atatürk Anıtına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından törene katılanlarla birlikte İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Akyazı Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Orta okulunun hazırladığı programı izlemek üzere Sosyal gelişim Merkezine geçildi.

Buradaki tören de Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Günün anlam ve Önemini belirten konuşma Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Fatih Dilaveroğlu tarafından yapıldı.

Güzel dizayn edilmiş fon önünde daha sonra Öğrenciler Sabiha Demirtaş “Bir Tutkudur Mustafa Kemal” ve Zeren Başol “Mustafa Kemal’i düşünüyorum” adlı şiirlerini okudular.

Programın bundan sonraki bölümlerinde Atatürk konulu video gösterimi ve ardından da Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Beden Eğitimi öğretmeni Mehmet Erkan Selçuk’un üflemeli çalgısı ile eşlik ettiği, Müzik öğretmeni Emre Çelik yönetiminde Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan konser izlendi.

Akyazı’da ki Atatürk’ü anma töreni günün anısına çektirilen fotoğrafla tamamlandı.