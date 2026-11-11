AKYAZI’DA 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KUTLANDI

​​​​​​​2019 yılında başlatılan “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” kampanyası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl “Yeşil Vatan Seferberliği” çerçevesinde tüm yurdumuzda kutlanmakta

2019 yılında başlatılan “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” kampanyası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl “Yeşil Vatan Seferberliği” çerçevesinde tüm yurdumuzda kutlanmakta olan ve gün içinde yüzbinlerce fidanın toprakla buluşturulduğu bu gün Akyazı’da da kutlandı.

Geçtiğimiz yıl Devlet Hastanesi bahçesin de gerçekleştirilen etkinlik bu yıl Akyazı’ya Bağlı Salihiye Mahallesindeki yanmış olan ormanlık alana dikim yapıldı. Protokolün, öğrencilerin ve orman teşkilatının katıldığı etkinlikte 1000 e yakın fidan toprakla buluştu.

Törende konuşan Akyazı Orman İşletme Müdürü Onur Gürkan davetlilere törenimize hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi.” Teşkilatımızın 12019 yılında başlatmış olduğu “GELECEĞE NEFES” Sloganı ile farkındalık oluşturmak amacı ile proje ile bu güne kadar milyonlarca fidanı toprakla buluşturdu. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl Devlet Hastanemiz bahçesinde 350 adet leylandi fidanı dikmiştik. Bu yıl ise 2025 yılı Akyazı İlçesi Salihiye mahallesinde meydana gelen orman yangını sonrası 9 hektar alan tahrip olmuştu. Müdürlüğümüzce yanan orman alanı bir sene içinde tekrar ağaçlandırmak üzere tahsis edilmişti. Bugünkü etkinlikte yanan bu alana 500 dişbudak, 50 adet Selvi, leyladi, Sedir ağaç türleri dikilecek. Sahanın kalan kısmında da zaman içinde dikim işlemleri devam edecek dedi.

Fidan dikiminin ardından törene katılanlara kahve ve çeşitli ikramlarda bulundu. Tören sonrası her katılımcıya günün anısına birer defne fidanı ile birer şapka verildi.

ETKİNLİĞİM AMACI NE:

“GELECEĞE NEFES" Ağaçlandırma Projesi, genel olarak ülkemizin orman varlığını artırmanın yanı sıra, aynı zamanda toplumda ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, çevresel farkındalığı artırmak, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek, dikilen fidanların her katmandan insan tarafından sahiplenilmesi yoluyla yeşilin korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunulmasını sağlamayı hedefleyen bir sosyal ağaçlandırma projesidir. Bunların yanı sıra, Proje kapsamında dikilen fidanlardan oluşan ormanlar, kampanya kapsamında hedeflenen sosyal faydalarının yanı sıra, dikim yapılan sahanın özelliğine göre;