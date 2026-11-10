Yeni Partililer Özgür Özel dedi

​​​​​​​Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Akyazı’da da Yeni Partililer Genel başkanlık için Parti merkezinde kurulan sandıkta oylarını kullandılar.

Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Akyazı’da da Yeni Partililer Genel başkanlık için Parti merkezinde kurulan sandıkta oylarını kullandılar.

Saat 08.00 de başlayan oy kullanma işleminin tamamlanmasından sonra yapılan tasnifte Partinin Akyazı İle teşkilatında oy kullanmaya hakları bulunan 418 seçmenden 345’i oylarını kullandı ve zaten tek adaylı olan Başkanlık seçiminde şu anda Partilerinin kurucu başkanı konumunda olan Özgür Özel’e oylarının tamamını verdiler.

Sayımın tamamlanmasının ardından bir açıklama yapan Yeni Parti Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır, biz görevimizi yerine getirdik şimdi sıra Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarındadır dedi ve hayırlı olması temennisinde bulundu.