Spo r denildiğinde özellikle de yağlı güreş denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan, Akbalık yağlı pehlivan güreşlerinde yıllarca ağalık yapan Sakaryaspor’da yöneticilik ve As Akyazıspor’a da yaptığı maddi desteklerle tanınan ticaret hayatını Çorlu’da sürdüren Akyazılı iş insanı İdris Caymaz oğlu Metehan’ı görkemli bir düğünle evlendirdi.

Zeliha ve İdris Caymaz’ın yakışıklı oğlu Metehan gönlünü kaptırdığı Bilge ve Bülent Aktürk’ün güzel kızları İrem’le Serdivan’da gerçekleşen muhteşem bir düğünle evlenerek mutluluk kervanına katılmış oldu.

Gerçekleşen bu görkemli düğün Siyaset, Spor ve İş insanlarını da bir araya getirdi. Genç çiftin aileleri de düğünlerine katılan misafirlerini kapıda karşılayarak ağırladılar ve mutluluklarına ortak oldukları için bütün davetlilere teşekkür ettiler.

Özellikle damat babası İdris Caymaz, bu güzel günlerinde davetlerine icabet ederek düğünlerine katılan Caymaz ve Aktürk ailelerini mutlu eden eş, dost, akraba ve arkadaşlarına bir kez daha teşekkür etmeyi ihmal etmedi.