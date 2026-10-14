Akyazı’da yılın ahisi Lokantacı Sadullah Demir

​​​​​​​Akyazı’da görev yapan Oda başkanları Sinema sokakta lokanta işletmeciliği yapan Sadullah Demir’i Akyazı’da yılın ahisi seçti.

Akyazı’da görev yapan Oda başkanları Sinema sokakta lokanta işletmeciliği yapan Sadullah Demir’i Akyazı’da yılın ahisi seçti.

Bu gün Ahilik haftası nedeniyle Akyazı Mesleki Eğitim Merkezinde yapılan törende Sadullah Demir de ahilik kıyafetlerini giyerek yılın ahilik unvanını aldı.

İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özer ve İlçe Jandarma komutanı Üsteğmen Sinan Gönaylı’nın da katıldığı Ahilik Haftası kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Törende daha sonra Okul Müdürü Erkan, Esnaflar adına Manifaturacılar Odası Başkanı İsmet Öztürk İlmez ve Kaymakam Mustafa İkbal Eşki günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar. Kaymakam Eşki konuşmasında çırak, kalfa ve ustalara hitap ederken mesleklerini en güzel bir şekilde yapmalarını doğruluk ve dürüstlükten asla ayrılmamalarını, hizmet verdikleri insanların güvenlerini kazanmaları gerektiğinin altını çizerek onlara tavsiyelerde bulundu.

Programın bundan sonraki bölümlerinde sırası ile Ahilik yemin töreni, Mezun öğrencilerin görev aldığı kısa bir film gösterisi, Gömlek devir teslim töreni, Yılın Çırağı ve Yılın Kalfası ödül töreni yapıldı. Yılın Çırak ve Kalfasına ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can tarafından verildi.

Daha sonra Kaymakam Mustafa İkbal Eşki Esnaf Odalarının belirlemiş olduğu Yılların Lokantacısı Sadullah Demir’e ahilik kıyafetlerini giydirerek plaketini verdi ve kendisini tebrik etti.

Ahilik Haftası kutlama programı yapılan dua ile sona erdi.

Törene protokolün yanı sıra AK PARTİ İlçe Başkanı Mesut Ekrem,Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Oda Başkan ve Yöneticileri, Bazı daire Müdürleri, Esnaflar ve okulda eğitimlerini sürdüren öğrenciler katıldı.

Törenin sona ermesinin ardından misafir ve öğrencilere Ahilik yemeği ikramında bulunuldu.