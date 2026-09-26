Kızılaycılar destek ziyaretlerini sürdürüyorlar

Geçtiğimiz günlerde yapılan görev taksimi sonunda başkanlığa getirilen Sedat Martin, göreve geldikten sonra Akyazı’da

Geçtiğimiz günlerde yapılan görev taksimi sonunda başkanlığa getirilen Sedat Martin, göreve geldikten sonra Akyazı’da dairelerin başkan ve yöneticilerini ziyaretlere başladı.

Açıklamalarında yaptıkları ziyaretlerin Akyazı Kızılay’ı güçlendirmeye yönelik olduğunun altını çizdiler ve özellikle de kan bağışı konusunda kendilerine yardımcı olmaları hususlarında görüş alış verişi yaptıklarını belirttiler.

Kızılay Akyazı Şubesi bu çerçevede Ticaret Odası başkanı ve Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu başkanı Ali Şener Bayraktar’ı, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’ı ziyaret ettiler.

Başkan Sedat Martin’in başkanlığında gerçekleşen ziyaretlere Kızılay adına Başkan yardımcısı İsmail Berberoğlu, Yönetim kurulu üyeleri Emrullah Kurt, Denetleme kurulu başkanı Kenan Certel, Kan Bağış Merkezi Müdürü Aybek Abdullahev, kan kazanım uzmanları Hasan Yılmaz ve İlke Dölek katıldılar.