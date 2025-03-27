Evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

​​​​​​​Akyazı’nın Ömercikler Mahallesinde 3 katlı bir binada ikamet etmekte olan bir aile küçük çocuklarını yalnız bırakarak evden çıktılar.

Akyazı’nın Ömercikler Mahallesinde 3 katlı bir binada ikamet etmekte olan bir aile küçük çocuklarını yalnız bırakarak evden çıktılar.

Evde yalnız kalan çocuk bir müddet sonra ağlamaya başladı. Bir türlü dinmeyen ağlama sesini duyan komşuları durumu 112’ye bildirdiler.

Yapılan ihbar üzerine adresi verilen eve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonunda evinde mahsur kalan çocuk kurtarıldı.

Olayı duyan ailesi de eve geldi. Ekipler kurtardıkları çocuğu güvenli ve sağlıklı bir şekilde ailesine teslim ederken, aileyi uyarmaktan da geri kalmadılar.