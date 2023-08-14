ECZACILAR AFETLERDE  GÖREV YAPMAK ÜZERE  “ADEC” DERNEĞİNİ KURDU

Ülkemizde Deprem, sel, yangın ve salgın hastalıklarda vatandaşlarımıza sağlık ve ilaç ulaştırmada yardımcı olmak üzere Türkiye’de ilk defa kısa adı ADEC olan

Ülkemizde Deprem, sel, yangın ve salgın hastalıklarda vatandaşlarımıza sağlık ve ilaç ulaştırmada yardımcı olmak üzere Türkiye’de ilk defa kısa adı ADEC olan “ Afet ve Acil Durum Eczacılığı” kuruldu.

S.A.B.A.H Arama Kurtarma Derneği Başkanı Eczacı İlhan Durgut’un bir gurup gönüllü eczacı ve diğer gönüllülerle birlikte 11 yıldır tüm ulusal afetlere ve birçok acil duruma AFAD koordinatörlüğünde görev alarak müdahalelerde bulundu. Bu çalışmalar sırasında ortaya çıkan halk sağlığı problemleri böyle bir derneğin oluşması ihtiyacını ortaya çıkardı.

Uzman Eczacı, S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut’un önerileri ile kurulan ADEC konusunda açıklama yapan İlhan Durgut şunları söyledi.

“ Son yaşadığımız deprem ve Kastamonu sel felaketi haricinde, Sivrice, İzmir depremleri, Manavgat, Yatağan orman yangınları esnasında ilaçların hastalara ulaştırılması ya bir hemşire ya da bir ATT (Acil Tıp Teknisyeni) tarafından gerçekleştirildi. UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) bünyesinde yer alan eczacılar olmasına rağmen, ilaçların hastaya ulaştırılması ile ilgili bir görevde bulunamadılar. Bu 2 temel probleme yol açabilir. Birincisi halk sağlığı, ikincisi mesleğimiz konusunda ortaya çıkabilecek ön yargılar.

Tüm bunlardan yola çakarak eczacılık mesleğinin içinde, Afet ve Acil Durumlarla ilgili bir alan oluşturulmasının çok gerekli olduğu konusunda meslektaşlarımızla hem fikir olduk. Bu projemizi meslektaşlarımla birlikte, 2 Mart 2023 tarihinde Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC) Derneğini hayata geçirerek kurumsal bir çatı altında sürdürüyoruz. Dedi.

Durgut en son Şubat ayında meydana gelen Kahraman Maraş depreminde görev aldıklarını ve nöbetleşe deprem bölgesinde kurdukları eczane ile ilaçları sınıflandırarak vatandaşlarımızın daha kolay ilaca ulaşmasını sağladık. Burada yaşadığımız olaylar bize şunu gösterdi. ADEC mutlaka afetlerde görev almalı. Şeklinde konuştu.