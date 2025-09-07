DERE AİLESİNİN YAKIŞIKLI DELİKANLISI BAHA FERİDE’SİNE KAVUŞTU

Çok konuşulacak düğünde spor camiasının yanı sıra oldukça kalabalık davetlinin hazır bulunduğu düğünde bir çok davetli oturacak yer bulmakta güçlük çekerken bir çok davetli salon dışında kaldı.

Akyazı’nın tanınmış simalarından Gazeteci Ömer Dere 54 tesislerinde düzenlenen muhteşem bir düğün töreni ile küçük oğlu Baha’yı baş göz etmeninin ve kayınpeder olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çok konuşulacak düğünde spor camiasının yanı sıra oldukça kalabalık davetlinin hazır bulunduğu düğünde bir çok davetli oturacak yer bulmakta güçlük çekerken bir çok davetli salon dışında kaldı.

Alkışlar arasında salona gelen genç çiftler ilk danslarını yaparken mutluluklarını paylaşmak üzere geceye katılan arkadaşları da eşleri ile birlikte bu dansa eşlik ettiler.

Aslen Karapürçek ilçesinden olup Akyazı’da ikamet eden Merhum Şakir- Fatma Çakır çiftinin güzel kızları Feride Çakır; Gazeteci Ömer- İlknur Dere Çiftinin yakışıklı delikanlısı Baha Dere ile ömür boyu birbirlerine evet dediler.

Muhteşem düğünde genç çiftlerin nikâhını Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan kıydı. Nikah Defterini AK PARTİ İlçe Başkanı Mesut Ekrem Gelin hanıma teslim etti.

Takı merasimi ve ardından çektirilen aile fotoğrafları sonrası sahne gençlerindi ve geç saatlere kadar hareketli müzik eşliğinde doyasıya eğlenme fırsatı buldular.

Dere ve Çakır ailelerini tebrik eder, Baha ve Feride çiftine kuracak oldukları yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk dileriz BİZİM AKYAZI