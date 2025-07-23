BOZTEPEDE ORMAN YANGINI

​​​​​​​Akyazı Boztepe'de yangın: Ahşap yapıda başladı alevler çevreyi sardı! Akyazı Boztepe Mahallesi'nde ahşap yapıda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki ağaçları sardı. Akyazı Boztepe Mahallesi'nde bir ahşap yapıda başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Akyazı Boztepe'de yangın: Ahşap yapıda başladı alevler çevreyi sardı! Akyazı Boztepe Mahallesi'nde ahşap yapıda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki ağaçları sardı.

Akyazı Boztepe Mahallesi'nde bir ahşap yapıda başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.



Çevrede bulunan ağaçlık alana da sıçrayan alevleri gören vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ancak rüzgarın etkisiyle tekrar ağaçları saran alevleri vatandaş ve itfaiye ekiplerinin mücadelesiyle, 2,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sarp ve engebeli arazi şartlarına rağmen devam etti.

Bölgeye gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki de durum değerlendirmelerinde bulundu.

Yapılan açıklamalarda Orman yangınının kontrol altına alındığı sarp ve engebeli arazide sogutma çalışmalarının devam etiği bildirildi