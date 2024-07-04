BANKALAR CADDESİ KLASİĞİ

​​​​​​​Akyazı’nın en önemli caddelerinden biridir Bankalar Caddesi. Nüfusunun yanı sıra araç sayısındaki artış bu caddenin artık yeter halde olmadığını gösteriyor.

Akyazı’nın en önemli caddelerinden biridir Bankalar Caddesi. Nüfusunun yanı sıra araç sayısındaki artış bu caddenin artık yeter halde olmadığını gösteriyor.

Akyazılılar, özellikle günün öğle saatlerinden sonra yaşandığı gözlenen trafik artışının bankalar caddesini adeta kördüğüm yaptığını, trafiğin durma noktasına geldiğini belirterek, bu durum artık çekilemez hale gelmiştir. Yetkililerin hiç zaman geçirmeden bu cadde ile ilgili olarak yeni bir düzenlene yapması gerekmektedir derken öneri olarak da şu görüşlere yer verdiler

“ Akyazı’nın kalbi olarak değerlendirilen bankalar caddesinde trafik akışının hızlandırılması, sıkışıklığın giderilmesi için araç parkı yeri olarak kullanılan alan kaldırılmalı, o alan trafiğe tamamen açılmalı ve araçların o bölgeye park yapmaları kesin bir şekilde yasaklanmalıdır. Bu uygulamanın gerçekleşmesi halinde caddedeki trafik sıkışıklığı bugünkünden daha azalacaktır.

Cadde tek yön olarak kullanılmalı Yeni Cami istikametinden gelen şehir içi minibüsleri ile aynı istikamete gidecek olan ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan ve Kuzuluk-Dokurcun istikametine gitmek isteyen tüm araçlara Konuralp İlkokulu önünden sağa dönüş verilmeli, çıkışları da 5 kardeşler kavşağından yapılması sağlanmalıdır. Böylece tek şerit olan bankalar caddesindeki trafik azalmış ve gidiş ve gelişler de rahatlatılmış olur. Asıl rahatlatma bahse konu olan caddeye ilaveten çevre yolu yapılmasından geçtiği gerçeği hiç bir zaman unutulmamalıdır”