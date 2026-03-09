Vali yardımcısı İnci toprağa verildi

Akyazı’nın Topağaç Mahallesinden Hüsnü İnci’nin oğlu, Sakarya AKP Milletvekili Ali İnci’nin akrabası ve Kocaeli Vali yardımcısı Aziz İnci (74) Akyazı Gazi

Akyazı’nın Topağaç Mahallesinden Hüsnü İnci’nin oğlu, Sakarya AKP Milletvekili Ali İnci’nin akrabası ve Kocaeli Vali yardımcısı Aziz İnci (74) Akyazı Gazi Süleyman Paşa camiinde kılınan öğle namazı ve cenaze namazının ardından Topağaç Mahallesinde toprağa verildi.

Ayrıca Akyazı’nın tanınmış esnaflarından Salim Haşar’ın eşi, Salim ve Sadi Haşar’ın anneleri de Gazi Süleyman Paşa camiinde düzenlenen bu törenden ve cenaze namazından sonra topağaç Mahallesi Aile Mezarlığına defnedildi.

Düzenlenen cenaze törenine Milletvekili Ali İnci, AKP İl başkanı Yunus Tever, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, AKP İlçe başkanı Mesut Ekrem, Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Kocaeli Vali yardımcısı Mustafa Özkaynak, Ferizli Kaymakamı Muhammet Kaya, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan’da Vali yardımcısı İnci’nin cenazesine çiçek gönderdi.