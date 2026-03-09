Birol Yılmaz’dan Cumhurbaşkanına anlamlı hediye

​​​​​​​Akyazı Ağaç İşleri Esnaf Odası başkanı ve TAİF yönetim kurulu üyesi Birol Yılmaz, Ticaret Bakanlığı tarafından külliyede düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Akyazı Ağaç İşleri Esnaf Odası başkanı ve TAİF yönetim kurulu üyesi Birol Yılmaz, Ticaret Bakanlığı tarafından külliyede düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftar sırasında Akyazılı esnaf Bekir Aydın’ın el emeği ile yapılmış özel tasarımlı rahleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etti.

Kendisine hediye edilen rahleyi çok beğendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan hem hediyeyi aldı, hem de Akyazılılara selam gönderdi.

Düzenlenen iftar yemeğine Esnaf ve Sanatkarların Odaları, Federasyon ve Birlik başkanları ile birlikte yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Ankara dönüşü açıklama yapan Ağaç İşleri Esnaf Odası başkanı Birol Yılmaz şunları söyledi “ Sayın Cumhurbaşkanımızın katımları ile gerçekleşen iftar gecemizde esnafımız Bekir Aydın’ın emek vererek hazırladığı eseri Cumhurbaşkanımıza takdim etmekten büyük bir onur ve mutluluk duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Akyazı’ya olan özel sevgileri ve muhabetleride beni son derece mutlu etmiştir. Gönderdikleri selamlarını da iletmekten memnunum” dedi.