Asırlık Ağcın dalı koptu

​​​​​​​Asırlık kavlan ağacının dalı koptu meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay Akyazı Kuzuluk ‘da meydana geldi. Halil İbrahim Bildirici Lisesinin bahçesinde bulunan asırlık kavlan ağacının dalı rüzgar başta olmak üzere hiçbir olumsuz hava şartı olmamasına rağmen kendiliğinden koptu düştü. Saat 20.00 sularında meydana gelen görünmez kazada okulun bahçesine düşen ağaç dalı şans eseri kimseye zarar vermedi. Ancak vurduğu duvar çöktü ve tellerin kopması sonucu elektrikler elektrik kesildi.

Meydana gelen kazada Kuzuluk Şose Mahallesi ile Işıklar’da elektrikler söndü. SEDAŞ ve ekibi yoğun bir çalışmanın ardından kopan telleri bağladı ve Mahalleye 3,5 saat sonra elektrik verebildi.

Görünmez kazada Şose Mahalle Muhtarının hem sosyal Medya hesabından Mahalle sakinlerini bilgilendirmesi hem de elektrik verilene kadar gösterdiği gayret ve arızayı gidermeye çalışan SEDAŞ ekibine destek vermesi takdir topladı.