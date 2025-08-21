As Akyazı’nın formasında ASSU yazacak

​​​​​​​ASSU Sakaryaspor’dan sonra As Akyazıspor’a da sponsor oldu. Dolum tesisleri Akyazı Dokurcun Mahallesinde olan ASSU As Akyazspor yönetimi ASSU’yla yaptığı görüşme sonrasında sosyal medya, stat içi reklam ve forma göğüs reklamı ile ilgili olarak sponsor olarak

ASSU Sakaryaspor’dan sonra As Akyazıspor’a da sponsor oldu. Dolum tesisleri Akyazı Dokurcun Mahallesinde olan ASSU As Akyazspor yönetimi ASSU’yla yaptığı görüşme sonrasında sosyal medya, stat içi reklam ve forma göğüs reklamı ile ilgili olarak sponsor olarak anlaşma sağladı ve bu anlaşma gereğince de ASSU As Akyazısporun ana sponsoru oldu.

As Akyazıspor başkanı Şamil Türkan, İlçemizin tek içme suyu tesisleri olan ASSU yönetim kurulu başkanı Yaşabey Kalebaşı ile ana sponsorluk konusunda anlaştık. Yaptığımız bu anlaşma inşallah her iki taraf içinde hayırlı olur. Spora ve Sporcuya destek yapmayı ilke edinmiş olan ASSU’ya ve yönetimine, ayrıca bu anlaşmamızda kilit rolü oynayan önemli katsı sağlayan değerli belediye başkanımız Bilal Soykan’a teşekkür ediyorum dedi.