ARİFİYE ÖĞRETMEN LİSESİ 81 MEZUNLARI KUZULUK TERMAL OTELDE BULUŞTU

Arifiye öğretmen lisesi 1981 mezunları, okula başlamalarının ve arkadaşlıklarının başlamasının 50.Yılı münasebetiyle, yine Arifiye mezunu yakın dönem arkadaşları ile birlikte, 20 Eylül cumartesi günü sabah önce okul bahçesinde buluştular. Burada, karşılama, selamlaşma, kısa bir sohbet ve tur sonrası, İhlas Kuzuluk Termal otele geçerek, burada düzenlenen yemekli toplantı programına, dönem hocaları ile beraber katıldılar.

Toplantı saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Öğretmen okulu marşı ile başladı.

Toplantı organizasyonunu 1981 mezunu İsmail Yaman ve yine Arifiye mezunu Kuzuluk kaplıca işletmeleri müdürü Mehmet Taştan, Güney Çatalbaş, Yılmaz Yürek, Gül Aygün arkadaşlarımız ve yardımcıları yaptılar.

Hatıraların tazelendigi, hoş sohbetli toplantı organizasyonda, dönem mezunlarına günün anısına hediye ve plaketleri verildi. Kenan Certel hocamız da yine mandolini ile renk kattı.

Emeği geçen arkadaşlarımıza ve katılıp onur veren sevgili hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.