ANNELERİ VEFAT EDEN ÇOCUKLARIN GÖZYAŞLARI YÜREKLERİ SIZLATTI

Akyazı Toki evlerinde ikamet eden yakalandığı amansız hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 3 çocuk annesi 53 yaşındaki Ahsen Tutak dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Akyazı’da yaşayan Mehmet Lütfü Fazlıoğlu'nun kızı, Akın ve Eser Fazlıoğlu'nun ablaları, Gürkan Tutak'ın eşi 3 çocuk annesi 53 yaşındaki Ahsen Tutak yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından Merkez Aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Ahsen Tutak’ın küçük oğlu Baha annesinin başörtüsünü koklarken büyük oğlu Baha ise defin esnasında mezara inerek annesini kendi elleriyle toprağa verdi.